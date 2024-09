“The Apprentice”, arriva il film sulle origini di Donald Trump

Diffuso il trailer, dal 17 ottobre al cinema

Roma, 11 set. (askanews) – Dal 17 ottobre al cinema “The Apprentice – Alle Origini di Trump”, film sull’ex presidente Usa, candidato dei Repubblicani per la corsa nuova alla Casa Bianca, di cui è stato diffuso il trailer. Il film è diretto da Ali Abbasi; nel cast Sebastian Stan nei panni di Trump, Jeremy Strong in quelli di Roy Cohn e Maria Bakalova è Ivana Trump.New York, anni 70. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn. Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy insegna al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l’inganno, l’intimidazione e la manipolazione mediatica. Il resto è storia.