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“The Easter Gift”,  al Campania la Pasqua diventa un dono speciale
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“The Easter Gift”,  al Campania la Pasqua diventa un dono speciale

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By Redazione-web

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In occasione delle festività pasquali, il Centro Commerciale Campania presenta “The Easter Gift”, un’iniziativa pensata per celebrare la Pasqua attraverso un’esperienza coinvolgente, dedicata al dono e ai momenti da condividere.

L’evento si terrà il 2, 3 e 4 aprile in Piazza Campania, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per l’occasione, l’area sarà allestita con una scenografia pasquale immersiva e colorata, pronta ad accogliere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età in un’atmosfera festosa e ricca di dettagli.

 Dinamica di partecipazione

Partecipare all’iniziativa è semplice: Recarsi presso l’info point di Piazza Centrale; scaricare l’app Io & Campania; acquistare una gift card del valore minimo di 50€; confezionare la gift card all’interno di un uovo di Pasqua presso le postazioni dedicate in Piazza Campania.

Per ogni 50€ di gift card acquistati, il cliente riceverà in omaggio un finissimo uovo di cioccolato, confezionato con cura. Ogni cliente potrà ricevere fino a un massimo di 3 uova omaggio.

Un modo originale per trasformare un regalo in un’esperienza ancora più speciale, unendo la praticità della gift card alla magia della tradizione pasquale.

Photo Corner: scatta, sorridi e condividi

All’interno dell’area evento sarà presente un photo corner a tema, dove i visitatori potranno immortalare i momenti più belli della giornata in un set creativo e coinvolgente.

Le foto potranno essere condivise sui social taggando i canali ufficiali del Centro Commerciale Campania, contribuendo a diffondere l’atmosfera dell’evento e a rendere ogni esperienza ancora più memorabile.

“The Easter Gift” è un invito a vivere la Pasqua in modo nuovo: tra dolcezza, condivisione e piccoli gesti capaci di sorprendere.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito: www.campania.com

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