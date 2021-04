The Embassy of Italy in Brasilia receives the “Zero Waste” certification

by João Marcelo

SAO PAULO. – The Italian Embassy in Brasilia was the first diplomatic mission to receive the “Lixo Zero” certification from the Lixo Zero Brasil Institute. The Italian headquarters had already won the title of Brazil’s first Green Embassy.

A set of measures ensures that 100% of organic waste is sent to the composting compound of the complex, which was also inaugurated during the certification ceremony. The final product is used as fertilizer within the Embassy. In addition, recyclable and electronic waste is donated to some partner cooperatives that, in this way, have the opportunity to generate jobs and income through the sale of the material. Previously the embassy sent about 125 kg of waste per day to the landfill in Brasília and today that number is less than 2 kg per day.

Rodrigo Sabatini, president of the Lixo Zero Brasil Institute and director of the Zero Waste International Alliance, said he hopes that the example of the Italian Embassy in Brasilia will serve as inspiration for other diplomatic headquarters.

The Ambassador of Italy, Francesco Azzarello, said he was honored with the recognition and very proud that Italy can once again be a point of reference in the sector of environmental sustainability.

L’AMBASCIATA ITALIANA IN BRASILE È LA PRIMA A ‘RIFIUTI ZERO’

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – L’ambasciata italiana è stata la prima missione diplomatica in Brasile a ricevere il certificato “Lizo Zero” rilasciato dall’Instituto Lixo Zero Brasil. Il titolo è riconosciuto a livello internazionale dalla Zero Waste International Alliance (Zwia) e attesta che una determinata impresa o azienda produce la minor quantià possibile di rifiuti. L’ufficio dipolomatico aveva già conquistato il titolo di prima “ambasciata verde” del Brasile.Un insieme di misure garantisce che il 100 per cento dei residui organici prodotti dalla struttura siano destinati a una compostiera, che è stata inaugurata durante la cerimonia di consegna del certificato. Il prodotto finale è impiegato come fertilizzante dentro l’ambasciata. Oltre a questo, i rifiuti riciclabili ed elettronici sono donati ad alcune cooperative partner che, in questo modo, hanno la opportunità di vendere questi prodotti e di creare entrate e posti di lavoro.In precedenza l’ambasciata inviava circa 125 chili di rifiuti alla discarica di Brasilia, mentre adesso la quota è scesa a meno di due chili. Rodrigo Sabatini, presidente dell’Instituto Lixo Zero Brasil e direttore della Zero Waste International Alliance, ha detto di sperare che l’esempio dell’ambasciata italiana serva da ispirazioni per altre sede diplomatiche. L’ambasciatore italiano, Francesco Azzarello, si è detto onorato di aver ricevuto il riconoscimento e orgoglioso del fatto che l’Italia possa essere una volta ancora punto di riferimento nel settore della sostenibilità ambientale.

A EMBAIXADA DA ITÁLIA EM BRASÍLIA É RECEBE A CERTIFICAÇÃO “LIXO ZERO” DO INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL

por João Marcelo

SAO PAULO – A Embaixada da Itália em Brasília foi a primeira missão diplomática a receber a certificação “Lixo Zero” do Instituto Lixo Zero Brasil. A sede italiana já havia conquistado o título de primeira Embaixada Verde do Brasil.

Um conjunto de medidas garante que 100% dos resíduos orgânicos sejam destinados à composteira do complexo, que também foi inaugurada durante a cerimônia de certificação. O produto final é usado como fertilizante dentro da Embaixada. Além disso, os resíduos recicláveis ​​e eletrônicos são doados a algumas cooperativas parceiras que, dessa forma, têm a oportunidade de gerar empregos e renda através da venda do material. Anteriormente a embaixada enviava cerca de 125 kg de resíduos por dia para o aterro sanitário de Brasília e hoje esse número é inferior a 2 g por dia.

Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil e diretor da Zero Waste International Alliance, disse que espera que o exemplo da Embaixada da Itália em Brasília sirva de inspiração para outras sedes diplomáticas.

O Embaixador da Itália, Francesco Azzarello, afirmou estar honrado com o reconhecimento e muito orgulhoso de que a Itália possa mais uma vez ser um ponto de referência no setor da sustentabilidade ambiental.

