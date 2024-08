the-end-tra-arianna-meloni-e-“lollo”,-ma-“per-lui-mi-butterei-nel-tevere”

ROMA- Fine corsa per Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida. Tra la coppia- della cui crisi si chiacchierava già da un po’ negli ambienti politici- ha preferito renderlo ufficiale lei: in un colloquio con il Foglio, la sorella della presidente del Consiglio ha così annunciato la fine della storia con il ministro dell’Agricoltura. Ha così posto così fine anche ai rumors su una convivenza dei due da separati in casa.

“Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma, ci vogliamo bene- ha tenuto comunque a precisare la coordinatrice di Fratelli d’Italia- so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione”.

E ancora, ricordando che prima che nella vita, la loro è un’alleanza nata tra le fila di Fratelli d’Italia, ha proseguito: “Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa”. Ma, “l’affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così”, ha chiuso, invitando a non cadere nella curiosità morbosa.

La politica di primo piano insomma non porta fortuna alle storie d’amore delle sorelle Meloni: la decisione di Arianna segue quella della Premier Giorgia che ha chiuso ormai un anno fa la sua storia con il giornalista Andrea Giambruno, padre della loro figlia Ginevra. Anche se di questi giorni il settimanale “Oggi” vocifera di un loro possibile ritorno, “complice” la vacanza insieme con la figlia in una masseria pugliese.

