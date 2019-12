The Gift su Netflix: trama e cast della serie Tv turca

È stata resa disponibile The Gift su Netflix, nuova serie televisiva turca che vi terrà col fiato sospeso. Composta da otto episodi, il prodotto televisivo è stato scritto da Jason George e Nuran Evren Şit. ed è già stato rinnovato per una seconda stagione. La serie è inoltre un adattamento del romanzo Dünyanın Uyanışı scritto da Şengül Boybaş. Protagonista è Beren Saat, attrice 35enne molto famosa in patria.

The Gift è la seconda serie turca di Netflix. La prima è stata The Protector; anche quest’ultima è di genere fantasy e ha per protagonista Çagatay Ulusoy, Medcezir, adattamento turco della serie Tv The OC.

The Gift su Netflix: trama della serie Tv turca

La storia di The Gift su Netflix è incentrata su Atiye, una giovane pittrice di Istanbul con una vita e una carriera apparentemente perfetta. Mentre si prepara per la sua prima mostra, Atiye scopre una relazione tra i suoi dipinti astratti e un tempio posizionato all’interno di uno dei più antichi siti archeologici del mondo, a Göbeklitepe. Per lei inizierà un viaggio misterioso e affascinante che la porterà alla ricerca delle sue origini. Quali nasconde questo luogo nell’Anatolia? Ad aiutarla nelle sue indagini ci sarà un archeologo.

Le riprese principali di The Gift si sono svolte nel vero sito archeologico di Göbekli Tepe, situato a circa 18 km a nordest dalla città di Şanlıurfa, dove oggi si trova la Turchia, quindi presso il confine con la Siria. Ancor prima del debutto, Netflix ha annunciato di aver dato il via libera per la produzione di una seconda stagione, confermando di credere molto nel progetto.

The Gift su Netflix: il cast e i personaggi della serie Tv

Un folto gruppo di attori turchi compone il cast di The Gift su Netflix. Beren Saat interpreta la protagonista, la pittrice Atiye; Mehmet Günsür veste i panni dell’archeologo Erhan; Metin Akdülger è Ozan; Melisa Şenolsun nel ruolo di Cansu; Başak Köklükaya interpreta Serap; Civan Canova è Mustafa; Meral Çetinkaya è Zühre; Hazal Türesan interpreta Hannah; Cezmi Baskın è Öner; Tim Seyfi nei panni di Serdar.

The Gift è disponibile dal 27 dicembre su Netflix.

