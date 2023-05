The Norns Awards, edizione 2023 a Lugano il 23 giugno

Tra premiati Roger Federer Foundation e l’italiano Cassioli

Roma, 3 mag. (askanews) – The Norns Awards, il prestigioso riconoscimento internazionale che celebra l’eccellenza e l’innovazione, annuncia l’edizione 2023 che si terrà presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano il 23 giugno. L’evento, creato per premiare le migliori pratiche e le innovazioni che stanno ridefinendo il futuro dei vari settori economici e organizzato dalla International Awards & Luxury Events, riunirà professionisti di tutto il mondo.

“Abbiamo scelto Lugano come cornice per il prossimo The Norns Awards, una delle città più affascinanti e culturalmente ricche della Svizzera. Siamo entusiasti di organizzare l’evento in questa splendida location e di celebrare le persone e le aziende che stanno facendo la differenza in tutto il mondo”, ha dichiarato Elisa Mattos, co-founder del premio.

I valori fondanti del premio rimangono fermi e si rafforzano nel tempo: premiare i partecipanti senza alcun tipo di distinzione o pregiudizio, fornendo al pubblico con la massima trasparenza le motivazioni dei premi e ponendo attenzione alle esigenze dei partecipanti.

Ecco i primi Special Awards assegnati nelle rispettive categorie: EMPOWERMENT AND LEADERSHIP 2023 viene assegnato a Sheryl Sandberg, che ha ricoperto il ruolo di chief operating officer di Facebook, ora Meta, dal 2008 fino all’autunno del 2022; attualmente è ancora membro del consiglio di amministrazione dell’azienda. Sheryl Sandberg ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo dell’azienda e nella promozione dell’empowerment e della leadership femminile.

SOCIAL JUSTICE ADVOCATE 2023 viene assegnato a Bryan Stevenson, avvocato e attivista per i diritti civili americano, che ha fondato l’Equal Justice Initiative per combattere l’ingiustizia razziale e l’incarcerazione di massa negli Stati Uniti.

MARKETING AND BRANDING TRAILBLAZER 2023 viene assegnato a Bozoma Saint John, Chief Marketing Officer di Netflix, che ha sviluppato campagne di marketing innovative e di successo per alcune delle più grandi aziende nei settori della tecnologia e della cultura popolare.

INNOVATIVE EDUCATIONAL PROJECT 2023 viene assegnato a Daniele Cassioli, pluricampione del mondo di sci nautico, preparatore aziendale e presidente della Real Eyes Sport A.S.D., per il suo progetto educativo.

QUALITY EDUCATION FOR ALL 2023 viene assegnato alla Roger Federer Foundation, per il loro straordinario lavoro a sostegno di progetti educativi in Sud Africa e in Svizzera.

BEST LATAM HR INFLUENCER 2023 viene assegnato ad Andrea Greco, LinkedIn Creator e fondatrice della Alcance Assessoria.

I The Norns Awards si concentrano sulle seguenti cinque categorie, che rappresentano gli aspetti chiave delle imprese che si distinguono per l’eccellenza e l’innovazione: startups, riconosce le imprese emergenti e innovative che hanno dimostrato una forte crescita e un impatto significativo sul loro settore; Research & Technology: premia le aziende che stanno utilizzando la ricerca e la tecnologia per sviluppare soluzioni innovative e migliorare le loro performance; Marketing & Creative: celebra le imprese che hanno creato campagne di marketing creative e di successo, che hanno portato a un aumento del brand awareness e delle vendite. Diversity & Inclusion: premia le aziende che hanno dimostrato un forte impegno nella promozione della diversità e dell’inclusione nei loro ambienti di lavoro e nelle loro pratiche commerciali; Sustainability: riconosce le aziende che stanno promuovendo pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente, che contribuiscono alla salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. Le candidature per partecipare ai The Norns Awards sono aperte fino al 25 maggio 2023.

