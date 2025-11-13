giovedì, 13 Novembre , 25
the-rocky-horror-show-torna-in-tour-a-novembre,-mix-esplosivo
The Rocky Horror Show torna in tour a novembre, mix esplosivo

The Rocky Horror Show torna in tour a novembre, mix esplosivo

Video NewsThe Rocky Horror Show torna in tour a novembre, mix esplosivo
Redazione-web
Di Redazione-web

Nelle tappe del Teatro Arcimboli Milano ci sarà una grande sorpresa

Milano, 13 nov. (askanews) – Cult per eccellenza, trasgressivo eppure musicalmente radicato nella cultura pop internazionale. “The Rocky Horror Show”, il leggendario musical di Richard O’Brien, torna nel 2025 in tour con il suo mix esplosivo di musica rock e travolgente energia che ha reso lo spettacolo un fenomeno globale da oltre cinque decenni. Le prossime date sono numerose: sino al 16 Novembre al Rossetti di Trieste, dal 18 al 23 Novembre a Milano al TAM Teatro Arcimboldi e poi a Roma dal 25 al 30 Novembre al Teatro Brancaccio. E le tappe del Teatro Arcimboli offriranno una grande sorpresa: il ruolo del Dottor Frank’n’Furter sarà interpretato dalla superstar internazionale Jason Donovan, storico protagonista del personaggio e garanzia di un’esperienza indimenticabile.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.