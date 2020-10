“The Survivalists” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade

The Survivalist

Gratis

Scarica da App Store

L’aggiunta di questa settimana ad Apple Arcade è The Survivalists, un gioco sandbox in cui i giocatori esplorano, costruiscono, creano, commerciano e persino addestrano scimmie con un massimo di tre amici nel disperato tentativo di sopravvivere.

Disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, The Survivalists proviene dallo studio di giochi britannico Team17, noto per giochi come Overcooked, Worms e The Escapists.

Dalla descrizione dell’App Store:

Un mondo di avventure e possibilità!

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “The Survivalists” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento