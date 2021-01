The Undoing, la serie tv con Nicole Kidman e Hugh Grant in arrivo su Sky l’8 gennaio

Tutto pronto per il debutto di The Undoing, la serie tv con protagonisti due divi d’eccezione: il Premio Oscar Nicole Kidman e l’attore britannico Hugh Grant. Tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz Una famiglia felice, la serie è stata creata da David E. Kelley, produttore e sceneggiatore americano già autore di successi come Big Little Lies (altra serie con la Kidman), Ally McBeal e The Practice – Professione avvocati, che firma anche la sceneggiatura. The Undoing è già andato in onda negli USA, riscuotendo un ottimo responso di pubblico e critica. La storia è tra le più comuni: una famiglia americana apparentemente perfetta nasconde orrendi bugie e segreti. Di mezzo c’è anche un delitto.

The Undoing: di cosa parla la serie tv con Nicole Kidman e Hugh Grant

Grace Fraser è una psicoterapeuta di successo di New York che conduce una vita in apparenza perfetta. Suo marito, Jonathan, è un oncologo pediatrico molto famoso e apprezzato. La coppia ha un figlio di dodici anni, intelligente ed educato per la sua età. Questo ritratto di perfezione si scontra, però, con un evento che cambia la vita di Grace. Un giorno viene rinvenuto il cadavere di una donna orrendamente mutilato.

Si scopre che la vittima è Elena Alves, madre di un compagno di scuola di Henry molto più giovane. Oltretutto è un ex paziente di Jonathan, il quale all’improvviso svanisce nel nulla. La vita di Grace viene stravolta e l’immagine di suo marito si trasforma in quella di un possibile sospettato di omicidio. Ma se fosse solo un orribile fraintendimento? Mentre la sua famiglia è travolta dallo scandalo, Grace è costretta a mettere in discussione ogni cosa. A cominciare da sé stessa.

The Undoing: il cast e i personaggi della serie Sky

La serie si avvale di un cast corale, guidato da Nicole Kidman nei panni di Grace Fraser e Hugh Grant in quelli di Jonathan Fraser. Édgar Ramírez interpreta il Detective Joe Mendoza, incaricato di occuparsi del caso; Noah Jupe è Henry Fraser, figlio di Grace e Jonathan; Lily Rabe interpreta Sylvia Steinetz. Nel cast c’è anche l’italiana Matilda De Angelis nei panni di Elena Alves. E ancora: Ismael Cruz Córdova nella parte di Fernando Alves; Edan Alexander è Miguel Alves; Donald Sutherland è Franklin Reinhardt; Noma Dumezweni è Haley Fitzgerald; Sofie Gråbøl è Catherine Stamper; Michael Devine è il Detective Paul O’Rourke; e Jeremy Shamos nel ruolo di Robert Connaver.

continua a leggere sul sito di riferimento