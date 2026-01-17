sabato, 17 Gennaio , 26

Russia, figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo un incidente

(Adnkronos) - Adam Kadyrov, figlio del dittatore ceceno...

Proteste in Iran, i morti sarebbero oltre 3mila. Regime verso stop definitivo a Internet

(Adnkronos) - Continua a salire il bilancio dei...

Oscar 2026, chiuse le votazioni ma la corsa alla nomination è più aperta del previsto

(Adnkronos) - Corsa all'Oscar con sorprese. Dopo la...

Fiorentina, addio a Rocco Commisso: dalle comunicazioni al calcio, chi era il presidente viola

(Adnkronos) - È morto oggi, sabato 17 gennaio,...
The Voice Kids, stasera 17 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

The Voice Kids, stasera 17 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

Torna stasera, sabato 17 gennaio, The Voice Kids, la versione junior del celebre talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda in prima serata su Rai 1.  

Alla conduzione Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids. Al suo fianco, nel ruolo di coach, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. 

Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per gli ormai irrinunciabili duetti con i concorrenti e con i coach. 

Anche nella seconda serata, i coach di spalle ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.  

Nel corso delle quattro puntate di ‘Blind Auditions’ ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del ‘Super Pass’, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del ‘Super Blocco’, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. 

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del ‘Super Pass’ volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del ‘Super Pass’ – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids. 

