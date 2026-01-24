sabato, 24 Gennaio , 26

Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati nella nuova Strategia di Difesa”

(Adnkronos) - L'esercito statunitense intende dare priorità alla...

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Continuano negoziati negli Emirati

(Adnkronos) - Non si fermano gli attacchi russi...

Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3

(Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi di magnitudo...

Malattie metaboliche, la svolta arriva dall’intestino: identificato batterio ‘protettivo’

(Adnkronos) - Potrebbe essere un batterio intestinale l'inaspettato...
the-voice-kids,-stasera-24-gennaio:-le-anticipazioni-terzo-appuntamento
The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento

The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento

DALL'ITALIA E DAL MONDOThe Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Torna ‘The Voice Kids’, la versione junior del celebre talent show che vede protagonisti i ragazzi tra i sette e i quattordici anni, stasera, sabato 24 gennaio, alle 21.30 su Rai 1.
 

Il talent è condotto da Antonella Clerici affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La puntata è ancora dedicata alle ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’, con i coach di spalle che ascolteranno i giovani concorrenti senza poterli vedere.  

Sarà solo la loro voce a doverli conquistare. Ciascun coach potrà avvalersi del ‘Super Pass’, ovvero garantire a un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del ‘Super Blocco’, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.