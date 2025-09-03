mercoledì, 3 Settembre , 25

“The voice of Hind Rajab”, la regista: è Gaza che chiede aiuto

Presentato alla Mostra il film in concorso di Kouther Ben Hania

Roma, 3 set. (askanews) – Si candida già al Leone d’oro “The voice of Hind Rajab” di Kouther Ben Hania, il film che ha portato la tragedia di Gaza alla Mostra di Venezia e ha commosso tutti. Il film ricostruisce, con la sua vera voce, la chiamata della bambina di sei anni intrappolata in un’auto sotto il fuoco a Gaza, che implorava aiuto ai volontari della Mezzaluna Rossa.Il film è basato su eventi reali e chiamate di emergenza registrate della Mezzaluna Rossa palestinese. La regista, che per preparare il film ha parlato con i volontari e con la madre di Hind, alla Mostra di Venezia ha detto: “Attraverso il cinema possiamo sfruttare quell’empatia di cui abbiamo bisogno per vedere davvero il mondo dal punto di vista di persone a cui è stata negata la parola, ossia i palestinesi. La sua voce è la voce di Gaza che chiede aiuto”.

