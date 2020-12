The Voice Senior, i finalisti: chi si scontrerà nella Finale di domenica sera?

Sta per giungere al termine anche The Voice Senior. I finalisti del talent condotto da Antonella Clerici ed in onda su Rai 1 sono stati scelti durante la serata di venerdì 18 dicembre 2020. Ora manca solo l’ultima puntata. Chi sono dunque gli 8 cantanti ‘attempati’ che si scontreranno, per la vittoria finale, domenica 20 dicembre 2020? Ecco la loro identità. Le scelte fatte dai giudici del programma sono state davvero ardue, ma nonostante ciò il cast pare perfetto. Nessun errore. Arriveranno in finale veri e propri talenti capaci di lanciare davvero messaggi positivi.

The Voice Senior: chi sono i finalisti?

Giovanna Sorrentino, Rita Mammolotti, Alan Farrington, Roberto Tomasi, Erminio Sinni, Marco Guerzoni, Elena Ferretti e Tony Reale. Ebbene sì sono proprio loro i Finalisti di The Voice Senior. Solo loro sono davvero riusciti a convincere tutti. I giudici del talent condotto da Antonella Clerici ed in onda su Rai 1 hanno avuto un arduo compito. Chiunque si è presentato ha mostrato la sua bravura nel canto e la sua capacità di lanciare messaggi positivi al pubblico a casa. Non bisogna mai arrendersi. Ad ogni età si può raggiungere il proprio obiettivo, divertirsi e realizzare i propri sogni.

Come è avvenuta però la scelta dei giudici? Dopo le prime tre puntate dedicate alle audizioni al buio, durante la diretta di venerdì 18 dicembre 2020, Clementino, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia ed infine Loredana Bertè hanno scelto i migliori talenti tra i 24 che sono riusciti a conquistare la loro fiducia.

Chi sono questi talenti e a quale team appartengono? Andiamo per ordine.

Team Carrisi : Tony Reale e Rita Mammolotti.

Sono stati eliminati, invece: Gianni Pera, Ann Harper, Gennaro Velardi e Alida Ferrarese.

Sono stati eliminati: Laura Fedele, Roberta Cappelletti e Massimo Vita.

Su Giulio Trodani, il papà della bravissima ed amatissima Giorgia, va fatto un discorso a parte. Purtroppo il concorrente ha dovuto partecipare a distanza dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La cosa potrebbe quindi averlo penalizzato. Nonostante ciò è stato bellissimo ammirare la sua forza di volontà e la sua bravura.

Giulio Todrani ha dato il massimo per questa performance ed è stato proprio come averlo sul palco insieme a noi. Bravissimo! #TeamLoredana #TheVoiceSenior pic.twitter.com/BG7WJ2Hpm6 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 18, 2020

Team Gigi D’Alessio : Elena Ferretti e Marco Guerzoni

Sono stati eliminati: Giancarlo Cajani, Nello Buongiorno, Laura Grey e Perla Trivellini.

Eliminati: Roberto Tomasi, Michele La Penna, Ambra Mattioli, Franklin Mntague e Pietro dall’Oglio.

Cosa accadrà nella finale di domenica 20 dicembre? Ebbene gli otto concorrenti rimasti in gara si scontreranno in due manche. Il motivo? Solo uno di loro sarà il primo vincitore di The Voice Senior.

Cosa succederà nella Finale di domenica di The Voice Senior?

Cosa accadrà domenica? Sapere in anteprima cosa succederà nella diretta della Finale è davvero impossibile. Antonella Clerici ha annunciato una bella sorpresa per tutti i telespettatori. Secondo quanto riportato da Blogo tutto il cast del programma, compresi i cantanti eliminati, canterà insieme una delle canzoni più famose al mondo in tema natalizio.

Chi vincerà il talent di Rai 1? Secondo alcuni esperti pare che uno dei concorrenti di Clementino, ovvero Alan Farrington, abbia già stregato tutti. Sarà davvero così? Gli altri giudici non rimarranno sicuramente a guardare. Oltretutto Gigi D’Alessio ha un titolo da difendere, fu lui il giudice vincitore dell’ultimo The Voice.

