“The Voice Senior”, intervista esclusiva ad Antonella Clerici: “Domenica In? A Mara auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”

E’ ritornata ad essere la regina del mezzogiorno e ora è pronta a debuttare in una nuova interessante sfida. Antonella Clerici è la conduttrice della prima edizione di “The Voice Senior”, il talent show musicale dedicato agli over 60 in partenza da stasera in prima serata su Raiuno. La Clerici non nasconde il suo entusiasmo per questa opportunità spiegando anche che il programma arriva in un momento in cui far compagnia al pubblico è doveroso per regalare momenti di leggerezza e spensieratezza. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Antonella ci ha svelato anche qualcosa in più sui concorrenti e sui giudici che ha voluto con sé in questa avventura. In queste settimane, si sta parlando molto anche della sostituzione di Mara Venier che ha dichiarato di voler abbandonare dalla prossima stagione la conduzione di “Domenica In”. Tra i vari nomi ventilati c’è stato anche quello di Antonella che interpellata sull’argomento ha dichiarato: “Assolutamente, io conosco bene Mara. Per lei Domenica In è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”. In tema reality invece quest’estate ha suscitato particolare entusiasmo nei fan un tweet in cui la conduttrice esprimeva apprezzamento per “Temptation Island”. E’ bastato poco per dare adito ad alcune voci che la vedevano già alla conduzione del programma.

Intervista esclusiva ad Antonella Clerici

Antonella, è al timone di “The Voice Senior”. Come sta vivendo questa nuova sfida? E’ emozionata?

Le nuove sfide mi emozionano sempre, ogni volta che vado in onda l’emozione mi attanaglia e penso sempre di non farcela. E’ una mia caratteristica, non mi sento mai arrivata. Penso che in questo momento l’intrattenimento sia terapeutico. Far compagnia al pubblico costretto a casa è doveroso, oltre alla necessità di informarsi sono convinta che i telespettatori sentano il bisogno di una tv di evasione. E’ bello offrire due ore di spensieratezza.

I concorrenti come sono? C’è una storia in particolare che l’ha colpita?

I concorrenti sono fantastici, devo dire che tutti cantano molto bene. La passione per la musica li accompagna da bambini, molti avrebbero potuto già essere famosi ma ci sono circostanze della vita che non gli hanno permesso di essere magari al posto dei coach. Sono delle persone di talento e con un vissuto. C’è una storia che mi ha colpito molto, uno dei concorrenti ha avuto il Covid, lui stesso ne ha parlato come di una esperienza che gli ha cambiato la vita.

Come mai la scelta come giudici di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino Albano e Jasmine?

Ognuno ha un suo perché, dovevano essere in qualche modo il link con quella che è l’età e la predilezione dei concorrenti. Loredana ha conquistato tutti e per lei si sono presentate molte donne rock. Penso alle melodie di Gigi che è anche un grandissimo musicista o la voce infondibile di Albano. Clementino è l’outsider, è un ragazzo che con la sua energia ed imprevedibilità sarà una vera sorpresa. Jasmine piacerà molto ai più giovani.

A proposito di Jasmine, ci sono state diverse critiche sulla sua partecipazione al programma. Cosa l’ha convinta di lei? Pensa che a casa si ricrederanno?

Molti si ricrederanno, lei non è una raccomandata. Non è stata proposta da Albano, sono stata io e il gruppo di lavoro a chiedere di poterla avere. E’ uno spaccato generazionale nuovo, ha vent’anni, ama un genere diverso dal padre come il rap o la trap, ci piaceva molto avere insieme padre e figlia con idee musicali differenti. Vedrete che questo ci sarà, ovviamente con il rispetto che una figlia deve al padre.

Qualche settimana fa Mara Venier ha annunciato il suo addio a Domenica In. E nel frattempo sono stati fatti alcuni nomi per la sostituzione. Tra questi, il suo. Si sentirebbe pronta ad accogliere “l’eredità” di zia Mara? Nel caso le venisse proposta la conduzione accetterebbe?

Assolutamente, io conosco bene Mara. Per lei Domenica In è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni.

Quest’estate in molti hanno notato un tweet in cui manifestava apprezzamento per il reality “Temptation Island” tanto che i fan del programma la vorrebbero al timone dell’edizione vip del reality. Cosa risponde? Dopo l’avventura de “Il ristorante”, le piacerebbe tornare alla conduzione di un reality?

Maria De Filippi è una grande. Non ho nessuna velleità, i reality forse non sono nelle mie corde ma è un programma che mi ha incuriosito. Temptation Island è un po’ un feuilleton con le coppie che non vanno d’accordo, lo guardi con la leggerezza con cui si guarda un programma di evasione. Si creano delle dinamiche che sono le dinamiche di amori di ragazzi, quelli che hanno ancora quell’idea del rapporto, delle diatribe che una alla mia età ha superato.

Ultima domanda: il grande sogno ancora da realizzare?

Non penso di avere sogni da realizzare, ho avuto molto più di quanto avrei immaginato e sognato, per una ragazza di provincia nata da una casalinga e dal papà che aveva un negozio di vernici è veramente tantissimo quello che ho avuto. Sinceramente chiedere di più alla vita mi sembrerebbe irrispettoso perché sono una donna fortunata.

