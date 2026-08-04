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The Voice Senior, rivoluzione giuria nuova edizione: Bertè lascia e arriva Mannoia
DALL'ITALIA E DAL MONDO

The Voice Senior, rivoluzione giuria nuova edizione: Bertè lascia e arriva Mannoia

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Cambio in arrivo su una delle poltrone rosse di ‘The Voice Senior’. La nuova edizione del programma di Rai1, condotto da Antonella Clerici, vedrà l’ingresso di Fiorella Mannoia tra i giudici-coach al posto di Loredana Bertè. Dovrebbero invece essere tutti confermati gli altri giudici: Arisa, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt.  

Ad anticipare la notizia dell’arrivo della Mannoia è stato il sito ‘Affari Italiani’, ma a quanto apprende l’Adnkronos dietro il mancato ritorno della Bertè ci sarebbero gli impegni legati al nuovo disco, compresa l’intenzione di sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino, per un posto in gara nel festival 2027.  

Bertè tornerà comunque a lavorare con Antonella Clerici già a settembre per ‘Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit’ e potrebbe poi tornare nel cast di ‘The Voice’ nella prossima primavera per l’edizione ‘Kids’.  

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