“the-well”,-arriva-il-trailer-dell’inquietante-horror-di-zampaglione

Con Lauren LaVera, Claudia Gerini, Linda Zampaglione

Roma, 4 lug. (askanews) – Uscirà il primo agosto nei cinema “The Well”, il nuovo horror firmato da Federico Zampaglione (già autore di Nero Bifamiliare, Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali, Morrison) di cui è stato diffuso il trailer online in due versioni, una più “spaventosa”.Prodotto da Iperuranio Film e sceneggiato dallo stesso Zampaglione con il produttore Stefano Masi, “The Well” è già stato venduto in 104 paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Giappone, dove uscirà in sala, record per un film di genere italiano.Il film è interpretato da Lauren LaVera (già protagonista di Terrifier 2), Claudia Gerini, Lorenzo Renzi, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani, Yassine Fadel e Courage Oviawe, e vede anche l’interpretazione di Giovanni Lombardo Radice nel suo ultimo ruolo in un film, girato prima della sua scomparsa. Uno dei volti cardine del cinema horror italiano, Radice ha girato film-cult del genere come Apocalypse domani, La casa sperduta nel parco, Paura nella città dei morti viventi, Cannibal Ferox, La chiesa e La setta.”The Well” racconta di Lisa Gray (Lauren LaVera), restauratrice d’arte statunitense alla prima, importante missione, chiamata in un piccolo villaggio italiano per riportare all’antico splendore un dipinto medievale rovinato da un incendio. Non sa che sta mettendo la propria vita in pericolo, a causa di una antica maledizione che genera creature maligne, sangue e atroci sofferenze. “The Well è il mio film più cupo, inquietante, feroce e terrrificante…. ma io lo trovo anche disperatamente romantico – ha commentato Zampaglione – da sempre amo profondamente questo genere, perché parla all’animo umano, indaga le nostre paure sconosciute e si perde nell’oscurità profonda, aggrappandosi a un filo di luce. The Well spinge alle emozioni più estreme, distruggendo il confine tra realtà e fantasia, tra Bene e Male, Vita e Morte. Scoprirete che il Male ha nuove profondità”.Girato in luoghi intorno a Roma, da Saracinesco, a Palazzo Cenci Bolognetti di Vicovaro, al Castello Theodoli di Sambuci come location principale, il film ha già iniziato un suo tour nei festival del mondo horror e fantastico, raccogliendo successi di critica e pubblico, dall’anteprima al Sitges International Fantastic Film Festival (sezione Midnight X-treme), allo Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles, al Fantasporto Oporto International Film Festival al Glasgow Film Festival, passando per il Trieste Science+Fiction Festival, il Ravenna Nightmare Film Fest e il recente Italian Horror Fantasy Fest. CG Entertainment si occuperà anche della distribuzione in streaming e in home video dal prossimo autunno.Le musiche sono state composte da Oran Loyfer, Luca Chiaravalli, Federico e Francesco Zampaglione.