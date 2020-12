The Wilds su Prime Video: trama e cast della serie Tv

Un gruppo di ragazze finisce su un’isola deserta in seguito a un incidente aereo. L’incipit ricorda Lost, ma si tratta di The Wilds. La nuova serie di Amazon Prime Video prova ad emulare la serie cult di J. J. Abrams giocando però sul teen drama. In parte survival show, in parte serie distopica, The Wilds racconta l’epica avventura di alcune adolescenti di varia estrazione sociale che lottano per sopravvivere dopo che un disastroso incidente aereo le costringe a vivere su un’isola disabitata.

Non mancheranno alleanze e tradimenti, ma per il gruppo sarà anche l’occasione per conoscersi e mettere da parte le loro differenze per cercare di tornare sulla terraferma. The Wilds è una serie co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. La creatrice è Sarah Streicher (Daredevil) ed è anche produttrice esecutiva insieme ad Amy B. Harris (Sex and the City e The Carrie Diaries), Jamie Tarses (Happy Endings), e Dylan Clark (The Batman e Bird Box). La serie, disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata, arriva su Prime Video dall’11 dicembre con i suoi primi dieci episodi.

The Wilds: la trama della serie Tv

Un gruppo di ragazze, dalla vita apparentemente perfetta, naufragano su un’isola deserta dopo un burrascoso incidente aereo. Da sole, senza gli agi a cui erano abituate, le adolescenti dovranno unire le loro forze per riuscire a sopravvivere. Ognuna di loro nasconde bugie, segreti e traume che non sembrano averle abbandonate. C’è un unico colpo di scena in questo avvicente dramma: le ragazze non sono finite in quell’isola per puro caso. Qualcuno le ha voluto lì, ma chi? E a quale scopo? E soprattutto, di chi si possono fidare?

The Wilds su Prime Video: il cast e i personaggi

Nel cast di The Wilds, la veterana Rachel Griffiths nel ruolo di Gretchen Klein; insieme a lei un volto di attrici emergenti: Sophia Ali interpreta Fatin Jadmani; Shannon Berry è Dot Campbell; Jenna Clause è Martha Blackburn; Reign Edwards è Rachel; Mia Healey interpreta Shelby; Helena Howard è Nora; Erana James è Toni Shalifoe; Sarah Pidgeon è Leah Rilke. E poi David Sullivan nel ruolo di Daniel Faber e Troy Winbush in quello di Dean Young.

