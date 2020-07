Thereau velenoso: “Stagione della Fiorentina giustamente deludente”

Cyril Thereau, ex calciatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw in merito al suo passato in Viola. Parole certamente non dolci, ecco di seguito un estratto.

Thereau: “Ognuno ha ciò che si merita”

“La stagione della Fiorentina è in linea al detto che si ha sempre ciò che ci si merita. Se non tratti bene la gente poi arriva quello che meriti. La Fiorentina non è una squadra che può lottare per l’Europa al di là di quello che si dice. Non scherziamo, servono calciatori di livello per lottare per questo traguardo. In Italia le squadre forti sono tante, ma per l’Europa serve un organico più competitivo. La squadra comunque ha buoni calciatori, però credo che i tifosi meriterebbero qualcosa di grande”.

