Thiago Silva rifiuta la proposta di rinnovo del PSG: il Milan resta alla finestra

Thiago Silva potrebbe dire addio al PSG a fine stagione. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo giugno, a fine stagione potrebbe fare le valigie e lasciare i parigini dopo otto anni ricchi di successi. Il PSG dal canto suo vorrebbe prolungare il contratto del giocatore brasiliano (il club di recente avrebbe messo sul piatto un’offerta di contratto biennale) ma Thiago Silva al momento non pare intenzionato a voler proseguire la sua avventura in Francia. Se da qui a giugno… continua a leggere sul sito di riferimento