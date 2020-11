MILANO (ITALPRESS) – Quanto impatta sull’ambiente un chilo di caffè destinato al macero? Quanto uno di carne in scatola? ThinkAbout, la start-up a vocazione sociale protagonista della lotta allo spreco alimentare, ha provato a rispondere a queste domande con una ricerca che definisce le metriche di life-cycle assessment che consentiranno di calcolare i benefici ambientali in termini di CO2 equivalente evitata (carbon footprint) per i prodotti alimentari sottratti allo spreco. La ricerca sarà presentata all’Extra Salone CSR, a Milano, giovedì 19 novembre, alle 17.30, in un webinar nel quale verranno presentate altre due novità, due collaborazioni di eccellenza con Fondazione Telethon e Politecnico di Milano.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Thinkabout insieme a Telethon e Polimi per ricerca e solidarietà proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento