Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos’è successo in Sassuolo-Inter

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Episodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al 41′ del primo tempo, sul risultato di 2-0 per i nerazzurri firmato Bisseck e Thuram. 

Laurienté crossa sul secondo palo trovando Berardi. L’esterno nerazzurro prova la mezza rovesciata, ma il suo tiro diventa un assist per Thorstvedt, che con il sinistro firma il tap-in che accorcia i conti al Mapei Stadium. L’urlo dei tifosi emiliani però è strozzato in gola, mentre i giocatori di casa mettono il pallone al centro del campo infatti, l’arbitro Chiffi viene richiamato dal Var. 

Il direttore di gara indica ai giocatori, che si erano avvicinati increduli, di aspettare e colloquia con il Var. Dopo pochi secondi Chiffi comunica che la rete è annullata per fuorigioco di Laurienté a inizio azione. Le immagini mostrano infatti l’esterno francese leggermente davanti all’ultimo difensore nerazzurro, con la punta del piede e una parte del ginocchio, sul lancio di Matic che ha datto avvio all’azione culminata con il gol, poi annullato, di Thorstvedt. 

 

