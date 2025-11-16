domenica, 16 Novembre , 25

Sinner trionfa e Laila… lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals

(Adnkronos) - Jannik Sinner domina a Torino e...

Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

(Adnkronos) - Jannik Sinner non sbaglia e vince...

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo alle Atp Finals

(Adnkronos) - Problema fisico per Carlos Alcaraz durante...

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

(Adnkronos) - L'Italia affronta la Norvegia oggi domenica...
“tifo-sinner”,-la-‘redenzione’-di-bruno-vespa
“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

DALL'ITALIA E DAL MONDO"Tifo Sinner", la 'redenzione' di Bruno Vespa
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “E’ più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.  

Il post rappresenta un”inversione a U’ rispetto al messaggio che Vespa ha pubblicato qualche settimana fa, dopo la rinuncia di Sinner a giocare le Final Eight della Coppa Davis. “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”, aveva scritto il giornalista commettendo una gaffe con lapsus: “Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, riferendosi con tutta probabilità ad Alcaraz. Oggi, la ‘redenzione’. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.