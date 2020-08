Tifosi azzurri in rivolta per le immagini della nuova maglia del Napoli: nasce una petizione per il logo Lete!

Nelle ultime ore sono circolate diverse immagini di quella che potrebbe essere la divisa del Napoli per la prossima stagione. Da notare è soprattutto il cambio nel logo Lete, che sarebbe privo di fondo ma in evidenza di colore rosso. Tonalità che i tifosi azzurri non hanno apprezzato ed hanno sviluppato l’hashtag #LeteOut.

L’ultima idea è stata proprio la firma di una petizione affinché non sia quella in foto la maglia perla prossima stagione. Secondo i sostenitori del Napoli, infatti, rappresenterebbe un cambio in negativo della casacca nota in tutto il mondo.