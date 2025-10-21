martedì, 21 Ottobre , 25

Plasmaderivati, Segato (Aip): “Ogni interruzione di fornitura un salto nel buio”

(Adnkronos) - "I plasmaderivati, per noi pazienti con...

Plasmaderivati, Marra (Cidp): “Programmazione stabile per evitare carenze”

(Adnkronos) - "Chiediamo di avere sicurezza, certezza e...

Calderone: “Sicurezza su lavoro sia imperativo oltre che conoscenza regole”

(Adnkronos) - "E’ fondamentale far comprendere quanto sia...

Leao, due gol non bastano per Cassano: “Partita inguardabile”

(Adnkronos) - Antonio Cassano attacca ancora Rafa Leao....
tifosi-napoli,-tajani:-seguiamo,-sara-allontanato-chi-senza-biglietto
Tifosi Napoli, Tajani: seguiamo, sarà allontanato chi senza biglietto

Tifosi Napoli, Tajani: seguiamo, sarà allontanato chi senza biglietto

Video NewsTifosi Napoli, Tajani: seguiamo, sarà allontanato chi senza biglietto
Redazione-web
Di Redazione-web

“Ci sono funzionari della nostra ambasciata all’Aja”

Roma, 21 ott. (askanews) – “Stiamo seguendo” il caso dei 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera, “ci sono funzionari della nostra ambasciata all’Aja, sta andando anche l’ambasciatore, ci sono cinque funzionari della Digos. Stiamo seguendo i fatti. Abbiamo anche diffuso il numero del telefono della nostra ambasciata, tutti coloro che fossero interessati o abbiano parenti coinvolti possono avere notizie dirette”. Lo ha detto il leader di Fi e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine di una conferenza stampa a Montecitorio.”Chi non ha il biglietto verrà allontanato, mentre chi ha i biglietti dovrebbe andare a vedere la partita”, ha sottolineato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.