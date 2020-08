TikTok conferma che farà causa all’amministrazione Trump

TikTok, ha confermato che vuole intentare una causa contro l’amministrazione Trump per un ordine esecutivo che richiede alla società madre ByteDance di cedere le operazioni del popolare social negli Stati Uniti.

È la prima volta che l’azienda ha confermato la sua intenzione di intraprendere un’azione legale, una mossa che si vocifera da diverse settimane.

“Anche se siamo fortemente in disaccordo con le preoccupazioni dell’amministrazione, per quasi un anno abbiamo cercato di impegnarci in buona fede per fornire una soluzione costruttiva”,

