TikTok non accederà più alle Clipboard su iOS 14

Una nuova funzionalità di iOS 14 avvisa gli utenti quando le app leggono gli appunti degli utenti e TikTok ha dichiarato che interromperà ufficialmente l’accesso alle Clipboard.

Secondo diversi report condivisi sul Web dopo il rilascio di iOS 14 beta, TikTok è una delle app che legge costantemente gli appunti degli utenti. Il nuovo banner sulla privacy continua a essere visualizzato sullo schermo per tutto il tempo in cui l’app è in esecuzione, e questo non solo ha infastidito gli utenti,

