TikTok, Pechino: gli Usa ascoltino la voce della ragione

La piattaforma ripartita dopo stop di una dozzina di ore

Roma, 20 gen. (askanews) – La Cina si attende che gli Usa ascoltino “le voci razionali” in merito alla vicenda della piattaforma cinese TikTok, che era andata offline per 12 ore ieri ma che è stata ripristinata. Il presidente eletto Usa Donald Trump, che oggi s’insedierà, ha promesso di sospendere la sentenza della Corte suprema la quale ha stabilito che le attività americane della piattaforma siano rilevate da un soggetto locale, pena andare offline.

La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, rispondendo oggi a una domanda durante il quotidiano briefing dei giornalisti a Pechino, ha sottolineato come TikTok – di proprietà del gruppo cinese ByteDance – abbia guadagnato l’apprezzamento degli utenti americani e abbia contribuito all’economia Usa. “Ci auguriamo che la parte americana ascolti attentamente le voci razionali e offra un ambiente commerciale aperto, equo, giusto e non discriminatorio per i soggetti di mercato di tutti i paesi che operano negli Stati uniti”, ha detto Mao. “Per quanto riguarda le operazioni e le acquisizioni aziendali – ha continuato -, riteniamo che queste debbano essere decise autonomamente dalle imprese in base ai principi di mercato. Se sono coinvolte aziende cinesi, tali attività devono rispettare le leggi e i regolamenti della Cina”.

Trump ha chiarito che, tra gli ordini esecutivi che firmerà immediatamente, ci sarà quello per sospendere il bando alla piattaforma cinese.