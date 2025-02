TikTok torna disponibile su Apple e Google Store negli Stati uniti

Procuratrice generale ha assicurato che non entrerà in vigore il bando

Milano, 14 feb. (askanews) – Il social network TikTok è tornato disponibile sugli store digitali degli Stati Uniti, sia di Apple che di Google.TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, era scomparso da entrambi i negozi online negli Stati Uniti il 18 gennaio, poche ore prima che entrasse in vigore la legge che lo vietava, a meno che non fosse stato venduto a una società non legata al governo cinese.Donald Trump una volta insediato aveva poi annunciato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo per ritardare di 75 giorni il divieto. L’app era rimasta dunque disponibile negli States per gli utenti che già la possedevano ma non era mai tornata scaricabile negli store.Ora il ritorno grazie, secondo i media Usa, a una lettera della nuova ministra della giustizia Pam Bondi ai big tech, in cui assicura che il bando non entrerà mai in vigore e quindi non dovranno proeccuparsi di eventuali conseguenze.