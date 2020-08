TikTok: trovati riferimenti a server cinesi nel codice dell’app

Analizzando il codice dell’app TikTok sono stati trovati riferimenti a server cinesi, successivamente rimossi tramite un aggiornamento.

Disconnect, un’azienda di sicurezza di San Francisco, ha analizzato il codice dell’app TikTok per iOS. A Luglio, il codice dell’app conteneva riferimenti a server in Cina. Lo scorso fine settimana, la società ha esaminato l’ultima versione dell’app e ha visto che le righe di codice in cui si trovavano i riferimenti ai server cinesi erano state rimosse.

