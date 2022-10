Tim Burton al Lucca Comics: mi sono sempre sentito “Mercoledì”

Il regista alla prima europea della nuova serie per Netflix

Milano, 31 ott. (askanews) – Tim Burton super ospite del Lucca Comics&Games 2022, in occasione dell’anteprima europea del primo episodio di “Mercoledì”, la serie tv diretta dal regista di “Nightmare before Christmas”, in arrivo su Netflix il 23 novembre. “Mercoledì mi ha sempre interessato come personaggio, io mi sono sempre sentito come Mercoledì fin da adolescente, ero un ragazzo ma avrei potuto essere lei, condividiamo lo stesso punto di vista, in bianco e nero direi”, ha raccontato il regista dal palco del Teatro del Giglio di Lucca. “Io sono cresciuto guardando la serie tv – ha spiegato – sono partito coi fumetti, mi sono sempre piaciuti molto e ho sempre avuto grande interesse nei confronti della famiglia Addams”. La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. “È sempre stata rappresentata come una bambina ma volevo vedere come poteva essere a scuola, come reagiva alla famiglia, così è nato il progetto”, ha aggiunto il regista. Tim Burton ha poi salutato il pubblico in Piazza San Michele, dove lo attendevano più di 8.000 persone tra fan e cosplayer di Mercoledì e della Famiglia Addams al completo. continua a leggere sul sito di riferimento