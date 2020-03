Tim Cook elogia gli operatori sanitari su Twitter

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha elogiato su Twitter tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea per fermare la diffusione di COVID-19.

Ecco il tweet di Cook:

We owe an immeasurable debt to every doctor, every nurse, every first responder, every person who is putting their life on the line to save the lives of others. Heroes walk among us. #NationalDoctorsDay

— Tim Cook (@tim_cook) March 30, 2020

Apple ha fatto molto per aiutare a combattere COVID-19 donando oltre 10 milioni di maschere N95 alle aree maggiormente colpite dall’epidemia.

