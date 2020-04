Tim Cook risponderà alle domane dei dipendenti sul Covid-19

Il CEO di Apple, Tim Cook, terrà una riunione virtuale aziendale alla fine di questo mese per consentire ai dipendenti di porre domande sulle modalità di lavoro da casa che sono state messe in atto in risposta alla pandemia di COVID-19.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha inviato una nota allo staff mercoledì informandoli della riunione.

Ha chiesto che le domande siano presentate entro la fine della giornata di sabato e ha anche incoraggiato i lavoratori a condividere le loro esperienze di lavoro durante la pandemia di Covid-19.

