Tim Cook scrive una nota ai dipendenti per ricordare George Floyd

Tra le proteste in numerose città degli Stati Uniti a seguito dell’uccisione di George Floyd della scorsa settimana da parte della polizia a Minneapolis, il CEO di Apple Tim Cook ha condiviso una nota interna con i dipendenti per affrontare il dolore che molti provano e esortare gli altri a impegnarsi “”Per creare un mondo migliore e più giusto per tutti.”

Cook ha anche annunciato che Apple sta effettuando donazioni a diversi gruppi sfidando l’ingiustizia razziale e proteggendo i diritti umani,

