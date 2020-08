Tim e Cdp firmano l’accordo, via libera alla rete unica a banda ultralarga

AGI – Strada spianata per la nascita della rete unica in Italia. I consigli di amministrazione di Tim e di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso il suo braccio Cdp Equity, hanno firmato la lettera d’intenti che porterà alla costituzione della società della rete unica: il primo step sarà il completamento della due-diligence entro il 2020, per arrivare al suo battesimo vero e proprio “non oltre il primo trimestre” del prossimo anno. Passaggio preliminare è la creazione, approvata dal cda della compagnia telefonica, di FiberCop, il veicolo in cui confluirà la rete secondaria di Tim (quella che dagli armadietti in strada arriva alle case degli italiani).

