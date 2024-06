tim-enterprise:-nasce-il-customer-innovation-center-per-ia-e-cloud

Alle Ogr Torino, Schiavo: “Focus su ciò che serve a imprese e Pa”

Torino, 7 giu. (askanews) – Intelligenza artificiale e cloud per imprese e pubbliche amministrazioni. Tim Enterprise e Google Cloud scelgono Torino per il primo Customer Innovation Center italiano: uno spazio dedicato all’innovazione, con le soluzioni per business più sostenibili e città più efficienti. Un laboratorio intelligente per velocizzare la transizione digitale di smart city, turismo, manifattura e mondo della finanza, ma anche uno showroom dove costruire soluzioni tech su misura. Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim. “Noi siamo da sempre al fianco di aziende e pubbliche amministrazioni per cercare di aiutarle a fare due esercizi: scegliere la tecnologia che è più logico adottare e aiutarli nell’execution. Abbiamo sempre un focus molto forte sulle cose che possono servire ad aziende e Pa per diventare più agili, veloci, efficaci, efficienti e sostenibili. Per darvi la dimensione dello sforzo, in questa città noi abbiamo 2mila persone, duecento lavorano nei laboratori di sviluppo e di innovazione tecnologica. Questa oggi è la punta del nostro iceberg”.L’intelligenza artificiale, secondo stime, genererà il 2% del pil nazionale fino al 2026, Tim Enterprise e Google Cloud puntano sul centro fondato alle Ogr per mettere la tecnologia al servizio dello sviluppo, dando sostengo alle politiche industriali e migliorare l’accessibilità del territorio. Paolo Spreafico, Direttore Customer Engineering di Google Cloud. “Fondamentale per rendere più vicino a tutti quello che Google Cloud può offrire sul territorio italiano. Le due Region cloud che sono state fatte in Italia con Tim sono importantissime, ma non sarebbero nulla senza l’ecosistema e la possibilità di toccare con mano le soluzioni che rendiamo disponibili a tutti in centri come questo”. Con il Customer Innovation Center, Torino si conferma avanguardia tech italiana. Tim Enterprise e Google Cloud hanno qui l’Opening Future Hub in collaborazione con Intesa Sanpaolo e la città è sede di una delle due Region Cloud realizzate da Google Cloud in uno dei 16 Data Center di Tim Enterprise.