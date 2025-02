Tim, Labriola: puntiamo a ripristinare remunerazione soci dal 2026

Agli azionisti 1,45 miliardi di euro nei prossimi tre anni

Milano, 12 feb. (askanews) – “Anche grazie all’incasso relativo alla vendita di Sparkle, puntiamo a ripristinare la remunerazione per gli azionisti dal 2026 e prevediamo, per il biennio successivo, un payout pari al 70% della cassa generata”. Lo ha annunciato l’AD di Tim, Pietro Labriola, commentando il nuovo piano strategico del gruppo che prevede una generazione di cassa già da quest’anno, con un equity free cash flow after lease pari a 2,5 miliardi nell’arco di piano 2025-2027.

“Grazie alla generazione di cassa prevista dal piano verrà ridotta ulteriormente la leva e verrà ripresa la remunerazione degli azionisti, mantenendo al contempo flessibilità finanziaria e una solida struttura del capitale”, spiega Tim.

Ai soci 1,45 miliardi di remunerazione nei prossimi tre anni. Tim per gli esercizi 2026 e 2027 punta infatti a remunerare i propri azionisti con un importo pari a circa il 70% dell’equity free cash flow after lease generato, al netto dei dividendi per le minoranze di Tim Brasil, per una remunerazione di circa 0,5 miliardi nel 2027 e circa 0,6 miliardi nel 2028. La società punta, inoltre, a riconoscere nel corso del 2026 un’ulteriore remunerazione legata alla vendita di Sparkle e pari a circa il 50% dell’incasso (circa 0,35 mld).