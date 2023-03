Tim, Labriola:a breve annunceremo nuovo programma innovazione aziende

Ad: Nuovo modo di essere parte motore propulsivo innovazione Italia

Milano, 7 mar. (askanews) – “Come Tim stiamo cercando un nuovo modo di essere parte del motore propulsivo per lo sviluppo dell’innovazione in Italia”. Lo ha detto il Ceo Pietro Labriola, annunciando che a breve sarà presentato un nuovo programma del gruppo per contribuire all’innovazione delle aziende.

“Vanno trovate delle nuove modalità – ha spiegato Labriola, nel corso della presentazione del rapporto sulle smart cities realizzato dal Centro Studi Tim -. In molti casi anche i modelli tradizionali dei fondi di investimento lasciano il tempo che trovano, soprattutto in un contesto come quello italiano che non è fatto di economie di scala, il nostro è un paese con determinate caratteristiche che ha bisogno di modelli di innovazione differenti rispetto a quelli tradizionali. Noi – ha proseguito – stiamo lavorando su questi modelli di innovazione e nelle prossime settimane annunceremo un nuovo programma dove cerchiamo di contribuire allo sviluppo e all’innovazione delle aziende anche con degli elementi tipici, che non è necessariamente l’iniezione di capitale all’interno delle aziende, ma anche con alcuni asset che abbiamo a nostra disposizione”.

