TIM partner di Rome Future Week, con offerta AI gratis per i clienti

Micro-workshop per capire le potenzialità della piattaforma Perplexity

Roma, 10 set. (askanews) – TIM è partner della Rome Future Week 2025, la manifestazione giunta alla sua terza edizione, che quest’anno si svolge dal 15 al 21 settembre: una settimana di incontri, eventi e iniziative dedicate all’innovazione, alla cultura e alla sostenibilità. Il tema di quest’anno è “Mutazioni” e racconta il modo in cui il futuro si trasforma. Un filo conduttore che riflette anche il percorso di TIM, che accompagna la trasformazione digitale dell’Italia con infrastrutture, servizi e iniziative che rendono l’innovazione accessibile e inclusiva. Durante la settimana in alcuni punti vendita TIM esperti e divulgatori tecnologici terranno i micro-workshop ‘AI in 15 minuti: capire, provare, usare’ per far toccare con mano le potenzialità e gli utilizzi di Perplexity, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più avanzate al mondo che TIM, per prima in Italia, offre gratuitamente a propri clienti consumer, per un anno, nella sua versione Pro. Maria Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability TIM , ha spiegato: “Siamo contenti di essere qua e abbiamo scelto un approccio pragmatico, stiamo offrendo l’AI ai nostri clienti e la portiamo nei nostri negozi con dei workshop dedicati al suo utilizzo, perché utilizzare l’INtelligenza Artificiale è una grandissima opportunità, ci vuole spirito critico per farlo, bisogna saper fare le domande giuste per andare nella giusta direzione, e quindi utilizzarla e non farsi utilizzare”.Questa offerta di TIM ai propri clienti rientra in una partnership con Perplexity, che è uno dei più grandi player del mondo nell’Intelligenza Artificiale. “Offriamo questa applicazione ai nostri clienti, gratis, per un anno, perché siamo sicuri che c’è un’accelerazione fortissima in questo senso e che quindi un player come TIM debba essere al centro di questa accelerazione e debba facilitarla ulteriormente, contribuendo ulteriormente a consolidare il rapporto con i propri clienti” ha concluso Danese.

