tim,-rossi:-con-la-vendita-della-rete-forte-calo-debito

Il presidente sull’operazione Netco

Roma, 6 nov. (askanews) – “Gli aspetti riguardanti il debito è bene che li chiarisca Labriola, che è l’amministratore delegato e che ha la responsabilità e anche la capacità di farlo molto meglio di me. Il debito si ridurrà molto a seguito di quest’operazione, uno degli scopi è proprio quello di ridurre in modo consistente, vorrei dire decisivo, il peso finanziario del debito che negli scorsi 25 anni ha gravato su Telecom Italia, su Tim, e l’ha molto frenata nei suoi disegni legittimi di sviluppo”. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, a margine del premio Anima per la cultura in merito al taglio del debito con l’operazione Netco e la vendita della rete a Kkr.