Tim, Rossi: con vendita rete nessun licenziamento né Cigs

Il presidente Tim: In Netco passeranno circa 20.000 dipendenti

Roma, 6 nov. (askanews) – “I posti di lavoro, per quello che è sta a me, posso assicurare che fino a questo momento nessuno è stato licenziato. Ci sono state alcune uscite volontarie ma nessuno è stato licenziato, non c’è stato ricorso alla cassa integrazione e non è previsto che né l’una né l’altra cosa ci siano a seguito di questa operazione”. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, a margine del premio Anima per la cultura in merito ai timori di licenziamenti per l’operazione NetCo.Rossi ha spiegato che in Netco passeranno circa 20.000 dipendenti.