Tim, Utile del semestre +23%. Mandato all’Ad per trattare con il governo su rete unica   

AGI – Il fondo Kkr ha convenuto di prorogare la sua offerta per acquisire una quota di FiberCorp, la società di Tim che ne gestisce la rete secondaria. È quanto apprende l’AGI. Secondo indiscrezioni, il governo avrebbe fatto pressing in questo senso sul management di Tim per avere più tempo a disposizione per creare le condizioni per implementare il progetto di rete unica.

Fonti di Palazzo Chigi fanno però sapere che non c’è stato nessuno stop da parte di Giuseppe Conte e del Governo su Tim. Oggi è emerso, anzi, “il forte interesse del Governo a promuovere una rete nazionale integrata a banda ultra larga per realizzare una infrastruttura strategica del Paese”,

