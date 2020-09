Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Gemma non è Naomi Campbell!” | Video Witty Tv

Tina Cipollari punta ancora una volta il dito contro Gemma Galgani a Uomini e Donne. E’ noto che tra le due “primedonne” del dating show di Canale 5 non scorra buon sangue ed ogni occasione è buona per litigare. Durante l’ultima puntata del Trono Over, Gemma dopo la prima esterna con Paolo è felice. Un’esterna romantica e galante per la dama, ma anche in studio il cavaliere si dimostra interessato alla conoscenza. Paolo, infatti, riempie di complimenti Gemma. Allora Tina stufa di queste sviolinate interviene e rivolgendosi a Paolo dice: “va bene tutto, ma Gemma non è certo Naomi Campbell!”.

Ecco il video Witty Tv del divertentissimo siparietto tra Tina e “l’acerrima nemica” Gemma!

