Tina torna in studio a Uomini e Donne: finita la quarantena in tempo per il suo compleanno | Video Witty Tv

E’ finita la quarantena per Tina che torna a Uomini e Donne giusto in tempo per il suo compleanno. La Cipollari è finalmente tornata in studio dopo aver trascorso un periodo di quarantena forzata a casa dopo essere entrata in contatto con un positivo.

“Sono tornata, oggi festeggio 28 anni” – dice l’opinionista che ha ricevuto anche una bellissima torta di compleanno da Maria De Filippi. La Cipollari preferisce però spettare l’ingresso di Gemma in studio.

Ecco il video Witty Tv con gli auguri di buon compleanno a Tina!

