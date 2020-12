Tinì contro Biagio a Uomini e Donne: “le hai assaggiate tutte e poi…” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Tinì decide di intervenire per dire qualcosa a Biagio, ma le sue parole sono molto chiare e dirette. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi si fa sentire poche volte rispetto a Gianni e Tina, ma va detto che quando prende la parole spiazza come sempre tutti. Questa volta le sue parole sono dirette al cavaliere Biagio che ha smascherato Maria e Sabina rivelando di essere stato preso in giro. L’opinionista spiazza tutti dicendogli: “prima le hai assaggiate tutte e poi le scarichi? Non è un comportamento corretto, sembra quasi una scusa la tua….”

Ecco il video Witty Tv con le parole pungenti di Tinì a Uomini e Donne.

