martedì, 19 Agosto , 25

Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

(Adnkronos) - Dalle ore 18.40 squadre dei vigili...

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal torneo...

Serie tv ‘Harry Potter’, svelati i nuovi volti della famiglia Weasley

(Adnkronos) - L'attesa per la nuova serie TV...

Sinner: “Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro”

(Adnkronos) - "Un paio di giorni di stop...
tir-sfonda-un-caseificio-dopo-lo-scontro-con-un’auto:-un-morto-e-due-feriti-a-capalbio
Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

DALL'ITALIA E DAL MONDOTir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un'auto: un morto e due feriti a Capalbio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 134, nel comune di Capalbio (Grosseto), Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile, con gravi conseguenze anche per un vicino stabilimento produttivo. Un tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada dopo l’urto con un’auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada. 

L’allarme è scattato alle ore 16:36, con l’immediato intervento dei soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l’altra da Magliano, oltre all’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. 

Il bilancio è pesante: un uomo di 59 anni ha perso la vita sul luogo dell’incidente. Un altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo coinvolto, che si trovava all’interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Orbetello. La viabilità sulla Ss1 Aurelia ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.