tirana,-i-leader-europei-“tornano-bambini”-con-l’ia

Gli alter ego virtuali pronunciano “Benvenuti in Albania”

Tirana, 16 mag. (askanews) – I leader europei, riuniti all’Opera nazionale di Tirana per il vertice della Comunità politica europea, si sono divertiti a vedersi “da bambini” nelle immagini generate dall’Intelligenza artificiale, mentre dicevano “Benvenuti in Albania!” in diverse lingue.Il video è stato trasmesso durante l’apertura del vertice e ha fatto sorridere gli stessi capi di Stato e di governo presenti in platea per la cerimonia inaugurale. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riso osservando il proprio “alter ego” virtuale e quelli altrui.