Simone Tiribocchi, ex attaccante di Chievo e Atalanta ed attualmente commentatore tecnico dell’emittente DAZN, dice la sua sul match che domani vedrà impegnati gli azzurri sull’ostico campo di Verona. Il Tir, come è stato simpaticamente ribattezzato anni fa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha analizzato le inside che la sfida in terra veneta potrebbe nascondere, ma anche i vantaggi che ha il Napoli.

Tiribocchi vede il Napoli favorito

L’ex bomber vede favorito il Napoli nella partita del Bentegodi: “La squadra azzurra può sfruttare il vantaggio di avere già qualche partita nelle gambe. Alzando il ritmo nel secondo tempo potrebbe portare il risultato dalla propria parte. Infatti, nella scorsa partita contro il Cagliari, il Verona è partito forte, ma nella ripresa i tre mesi di inattività si sono fatti sentire. Nonostante ciò, l’undici di Gattuso dovrà stare molto attento. Il Verona è una squadra tignosa che fa un pressing molto intenso, ed ha calciatori dotati sia fisicamente che tecnicamente. Sarà una bella partita con tanti duelli in campo”.

The post Tiribocchi: “Napoli più in forma del Verona, match da tanti duelli in campo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento