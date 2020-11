Tirrenia, Zedda “Sardi penalizzati da taglio rotte, Governo si attivi”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Regione sostiene e rafforza la richiesta della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia con cui si stigmatizza il drammatico taglio delle rotte annunciato dalla Tirrenia, fortemente penalizzante per gli emigrati sardi e le loro famiglie”. Lo dichiara l’assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, in merito alla lettera della Fasi indirizzata al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, sulla mancata proroga prevista dal Decreto Rilancio di febbraio 2020 e non reiterata dopo la scadenza del 18 luglio. Già il 15 febbraio scorso, prima del drammatico esplodere della pandemia, l’Assessore Zedda, in occasione del Convegno di Saronno,

