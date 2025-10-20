titoli-stato,-btp-valore-tassi-minimi-garantiti-2,60%-per-i-primi-tre-anni

MEF annuncia tassi minimi garantiti, collocamento dal 20 al 24 ottobre 2025

I tassi minimi garantiti per il nuovo BTP Valore sono fissati al 2,60% per il primo e il secondo anno, al 3,10% per il quarto e quinto anno, e al 4,00% per il sesto e settimo anno. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La sesta emissione del BTP Valore è programmata per il periodo che va da oggi, lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, con scadenza alle ore 13, a meno di una chiusura anticipata. Alla conclusione della fase di collocamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze specifica che “saranno resi pubblici i tassi cedolari finali, che potranno essere confermati o aumentati, a seconda delle condizioni di mercato nel giorno della chiusura dell’emissione”. Durante il periodo di collocamento, il codice ISIN del titolo è IT0005672016.

Il BTP Valore, riservato unicamente ai risparmiatori minoritari (noti come investitori retail), offre cedole nominali erogate ogni trimestre e si estende per un periodo di 7 anni, con un bonus finale aggiuntivo dell’0,8% sul capitale investito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa sapere che “il titolo potrà essere facilmente acquistato dai risparmiatori tramite il proprio home banking, a condizione che siano abilitati alle operazioni online, oppure presso la banca o l’ufficio postale dove hanno un conto corrente e un deposito titoli”.

Il titolo sarà disponibile sulla piattaforma MOT della Borsa italiana al valore nominale (ossia a un prezzo di 100), senza alcun limite né commissioni. È prevista la consueta tassazione favorevole del 12,5% su cedole e premi finali aggiuntivi per tutti i titoli di Stato, insieme all’esenzione dalle tasse di successione e alla non considerazione nel calcolo ISEE fino a un investimento di 50mila euro in titoli di Stato.

L’importo minimo per investire è di 1.000 euro e non ci sarà un limite massimo, garantendo la totale soddisfazione degli ordini, fatta salva la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di chiudere l’emissione in anticipo secondo le modalità riportate nella scheda informativa disponibile sui siti del MEF e del Dipartimento del Tesoro nella sezione sul Debito Pubblico.

