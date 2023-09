tiziano-ferro-divorzia-dal-marito-victor:-“tutelare-i-miei-figli”

“Momento doloroso” e disdice tutti gli impegni del Tour

Roma, 19 set. (askanews) – La fine di un amore annunciata sui social, Tiziano Ferro ha deciso di divorziare dal marito Victor. Un lungo post pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram per raccontare questo momento difficile: “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia – l’incipit del messaggio – perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.Ferro si rammarica quindi di dover disdire tutti gli impegni presi per poter restare a casa con i piccoli: “In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita.Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme”.Il cantante di Latina ha sposato l’americano nel 2019, la coppia che viveva a Los Angeles ha avuto Margherita e Andres nel 2022. Tanta l’amarezza che emerge dal messaggio di Tiziano che aveva raccontato la loro storia d’amore in un documentario, Ferro, uscito nel 2020. Tiziano non ha mai nascosto al pubblico le sue fragilità e anche i suoi momenti di gioia, per questo anche ora ha scelto la via diretta di comunicazione con i fan.”Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità Chiedo immensamente scusa, ma adesso sono loro la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libero, della mia vita, della nostra vita”. Poi l’appuntamento: “Ci vedremo presto anche nella distanza”.